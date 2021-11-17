Тисяча гривень за вакцинацію: Шмигаль розповів, чи потрібно платити податок із цієї суми і чи позначиться вона на субсидії

Президентська ініціатива щодо виплати по 1 тисячі гривень усім вакцинованим громадянам має на меті підтримати малий та середній бізнес в Україні, який постраждав через пандемію. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За його інформацією, уряд очікує на участь в програмі приблизно 6 тисяч суб'єктів бізнесу, адже витратити отримані на віртуальні платіжні картки через «Дію» можна буде лише на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком тощо.

Старт програми призначено на 19 грудня, а діятиме вона аж до кінця наступного року.

На її фінансування з бюджету в 2021 році виділять 3 млрд грн і ще 3 млрд грн — з бюджету-2022.

Окремо голова уряду наголосив, що жодних податків на 1000 гривень нараховуватися не буде, і також ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії.

Нагадаємо, прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров назвав ініціативу президента не винагородою за вакцинацію, а масштабною програмою з підтримки бізнесу, а оскільки готівкою видавати гроші не будуть, їх не можна буде витратити на горілку та цигарки.

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