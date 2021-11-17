При перетині дитиною кордону достатньо показати її свідоцтво про народження у «Дії», — пояснення ДПСУ

В Україні, де нещодавно Кабмін затвердив проект закону, яким пропонується запровадити механізм погодження на тимчасове вивезення дитини до 16 років за кордон одним із батьків у електронній формі, держкордон дитина може перетнути зі свідоцтвом про народження у додатку «Дія».

Про це на брифінгу заявив начальник управління прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк.

За його словами, батьки, щоб підтвердити, що дитина їхня, можуть скористатися додатком. Водночас, закордонний паспорт громадянина України у «Дії» не є документом, за яким можна перетинати держкордон.

«Для перетину державного кордону закордонний паспорт у „Дії“ не діє. Потрібен документ, який прикордонник візьме до рук, перевірить у відповідних базах даних» , — додав Юрій Лисюк.

На відео — з 07:05.

Раніше повідомлялося, що батьки школярів від 12 років можуть генерувати у «Дії» дитячий СOVID-сертифікат, якщо дитина вакцинована. Діти, які досягли 14 років та мають ID-карту, можуть згенерувати документ самостійно.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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