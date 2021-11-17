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Бойовики вдруге за тиждень обстріляли житлові будинки у Невельському: у мережі показали наслідки

12:13 17 листопада 2021
Бойовики вдруге за тиждень обстріляли житлові будинки у Невельському: у мережі показали наслідки

На Донеччині в ніч на 17 листопада бойовики вдруге за тиждень обстріляли село Невельське в Покровському районі під Авдіївкою. Підлий акт агресії проти мирного населення стався о 2:30 ночі, повідомила прес-служба МВС України.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки. Наразі зафіксовано пошкодження семи будинків, два з яких зруйновано.

Жертв серед населення немає.

Правоохоронці обстежують селище, документують наслідки злочину та з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України («Порушення законів та звичаїв війни»). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

У свою чергу в прес-службі Штабу Операції Об'єднаних сил уточнили, що окупанти вдарили по Невельському із мінометів забороненого калібру — 120 мм.

Нагадаємо, у неділю, 14 листопада, внаслідок мінометного обстрілу Невельського було пошкоджено 9 будинків. З-під уламків дістали двох пенсіонерів, а надаючи допомогу мирному населенню, був тяжко поранений військовий водій-санітар.

Фото полиції

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