Київ відновлює заняття у школах: названо дату

Комісія з надзвичайних ситуації Києва ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Про це в Telegram повідомив мер Віталій Кличко, відзначивши, що рішення стосуватиметься учнів усіх класів.

При цьому за минулу добу у Києві виявили за минулу добу 1609 нових хворих на коронавірус, а 62 людини — померли.

«1609 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 62 людини померли. Всього за період пандемії в Києві 7008 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 282 397», — повідомив Віталій Кличко у Facebook.

Серед захворілих минулої доби 38 дівчаток від 1 до 17 років і 52 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Зазначимо, головний санітарний лікар Києва Ігор Кузін вважає, що скасовувати режим «червоної карантинної зони» в столиці зарано. Про це він заявив у розмові з журналістами «Сєгодня», нагадавши, що порядок виходу області з «червоної зони» регулюється постановою Кабміну № 1236 від 9 грудня 2020 року (зі змінами) і лише за умови покращення пандемічної ситуації.

«Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію. У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці», — заявив Кузін.

Нагадаємо, 16 листопада міністр освіти і науки Сергій Шкарлет звернувся до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного освітнього процесу в школах.

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