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Україна

Продаж ліків дітям: Рада ухвалила важливе рішення

11:51 17 листопада 2021
Ліки

Верховна Рада ухвалила закон, яким встановлюється відповідальність за продаж лікарських засобів дітям.

Як повідомляють в інформаційному управлінні апарату парламенту, йдеться про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, кодекс доповнили статтею 42−5, згідно з якою встановлюється відповідальність за продаж (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем у дистанційний спосіб) та доставку лікарських препаратів малолітнім.

Згідно зі статтею, за таке правопорушення встановлюється штраф у розмірі від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення — накладення штрафу від восьмисот до однієї тисячі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідні зміни вносяться і до статей 221 та 255 кодексу.

Нагадаємо, що напередодні парламент ухвалив у першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів для забезпечення використання офіційної електронної адреси. З набуттям чинності, офіційну адресу матимуть і юридичні, і фізичні особи. Фізособи отримають її при оформленні чи обміні паспорта громадянина України. Юрособи та ФОПи — при здійсненні державної реєстрації автоматично у ЄДР.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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