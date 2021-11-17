«З командою Зеленського навіть не контактую»: Ярош пояснив, чому погодився стати радником головкому ВСУ

Екс-лідер «Правого сектору», командир «Української добровольчої армії» Дмитро Ярош не вважає себе частиною команди президента України Володимира Зеленського, незважаючи на недавнє призначення радником головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це він заявив в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання «ГОРДОН» Алесі Бацман, назвавши свою нову посаду неполітичною.

За словами Яроша, поки що він має намір займатися саме військовою справою і не планує повертатися в політику, але в майбутньому такої можливості не виключає.

«Я не виключаю, що настане час — і треба буде повернутися в політику. Але при всьому цьому не зараз. Тому що ситуація в державі не покращується і зовнішній ворог ще більше насідає на Україну. Умовно, йому ще треба буде давати по зубах, і неодноразово», — зазначив Ярош.

З командою президента Володимира Зеленського, за словами Яроша, він навіть не контактує, тому ні сам президент, ні члени його політичної команди до цього жодних посад йому не пропонували.

До того ж, легендарний екс-глава «Правого сектора» поки що не бачить, що у президента є «якась стратегія розвитку держави», що збігається з його (Яроша. — Авт.) внутрішніми переконаннями та принцами".

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук назвав призначення Яроша Дмитра Яроша до Генштабу «дуже зваженим рішенням» Валерія Залужного.

«Давайте не забуватимемо, що Дмитро Анатолійович справді сформував свого часу досить потужний добровольчий підрозділ, який брав участь у досить складних військових операціях. Крім того, Ярош просто колосальний досвід з військово-патріотичного виховання нашої молоді», — зазначив експерт.

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter