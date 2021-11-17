Зеленський повболівав за збірну в київському пабі за кухлем пива: фотофакт

Президент України Володимир Зеленський, якого знову чекають на паркеті шоу «Танці зі зірками», увечері 16 листопада був помічений у київському Pepper's Club у компанії голови свого Офісу Андрія Єрмака.

Як повідомляє Telegram-канал Інсайдер UA, VIP-гості прийшли подивитися гру збірної України проти Боснії та Герцеговини.

Інші відвідувачі закладу відразу запостили у мережу фото Зеленського та Ко, а деяким пощастило умовити президента на селфі. Була серед них і активна громадська діячка та волонтер Ліна Дешвар, яка опинилася за сусіднім столиком із главою держави.

Зазначимо, що Україна перемогла в гостях боснійців і таки виборола путівку до плей-офф відбору ЧС-2022, а форвард Довбик став автором 400-го голу в історії нашої національної команди.

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