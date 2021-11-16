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Україна

Монастирський відібрав у Киви нагородну зброю

20:09 16 листопада 2021
Ілля Кива

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив права народного депутата Іллю Киву на нагородну зброю, яку йому було видано 2015 року. Про це очільник МВС повідомив у Facebook.

При цьому він підкреслив, що зброя — це відповідальність, а мати нагородну зброю — велика честь.

«Сьогодні підписав наказ, яким позбавив права народного депутата Іллю Киву на нагородну зброю, яку йому було видано 2015 року. Підстава — його негідна поведінка й дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені Української Держави. Перед законом усі рівні, народні депутати — не виняток. Так само мною будуть позбавлені права на нагородну зброю й інші особи, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокативних дій чи роздмухувати ненависть в суспільстві», — сказав Денис Монастирський.

За його словами, до кінця року в Україні запрацює електронний реєстр зброї.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 16 листопада до Киви навідалися правоохоронці, провівши обшук у будинку, де, за його словами, «проживає його дитина», а перед цим народного депутата від «ОПЗЖ» затримали на Столичному шосе у Києві, зупинивши його автомобіль.

Фото zagittya.com.ua/

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