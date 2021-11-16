На білорусько-польському кордоні, як і раніше, неспокійно. Нелегальні мігранти з країн Азії почали штурмувати загородження, намагаючись прорватися на польську територію. Протистояння відбувається у районі прикордонного переходу «Брузги». В результаті було тяжко поранено польського поліцейського — йому проломило череп каменем, що прилетів. У тяжкому стані потерпілого доправили до лікарні. Оскільки всі ці події відбуваються у безпосередній близькості до українського кордону, в нашій країні також готуються до можливої спроби прориву мігрантів в Україну. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський навіть анонсував ймовірність запровадження режиму надзвичайного стану в областях, що межують із Білоруссю. Це Київська, Волинська, Рівненська, Житомирська та Чернігівська області. Нагадаємо, що режим надзвичайного стану передбачає особливий режим в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де вводиться надзвичайний стан; обмеження руху транспортних засобів та їхній огляд; посилення охорони громадського порядку та важливих об'єктів; заборона більшості масових заходів; заборона страйків; особливий порядок розподілу товарів та предметів першої необхідності; використання ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності для запобігання небезпеці та ліквідації надзвичайних ситуацій; зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій, переорієнтування їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції. Про те, яким може бути сценарій розвитку подій на білорусько-польському кордоні і як це може вплинути на Україну, «ФАКТИ» розмовляли з експертами.

Артем Шевченко: «Нелегальні мігранти, які потрапили на нашу територію, мають бути видворені назад»

Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко нагадує, що Україна вже має досвід стримування нелегальних мігрантів на кордоні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook:

«Між Україною та Білоруссю діє угода про реадмісію з минулого року. Це означає, що нелегальні мігранти, які потрапили на їхню чи на нашу територію, з їхнього боку або з нашого боку, можуть і повинні бути видворені назад. І та сторона, звідки вони прийшли, повинна буде їх прийняти.

Перед запланованим у Мінську та Москві початком нинішньої міграційної кризи з Польщею та Литвою Республіка Білорусь вийшла з такої самої угоди з Європейським союзом шляхом голосування окремого закону у своєму парламенті. Це означає, що поки що зберігається юридична основа для недопущення на українському кордоні з Білоруссю такої самої ситуації, як у Польщі. Але готуватися треба.

Між іншим, Державна прикордонна служба та МВС України вже мають успішний досвід подібного стримування на кордоні у цьому напрямі, хоч і з меншою кількістю людей. У вересні 2020 року до тисячі паломників-хасидів хотіли потрапити в Україну з Білорусі через пропускний пункт Нова Гута — Нові Яриловичі, попри введений карантин, який припав на єврейський Новий рік. Але вони тоді не мали наміру прориватися лісами, їх не підганяли вперед білоруські прикордонники".

Генерал Романенко: «Лукашенко та Путін хотіли налякати Європу, але бачать, що все закінчиться новими санкціями»

— Мені здається, що і Лукашенко, і Путін таки намагаються знайти вихід із ситуації, — розповів «ФАКТАМ» колишній заступник голови Генштабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко. — Вони хотіли налякати Європу, але бачать, що все найближчим часом закінчиться новими санкціями. Наскільки я знаю, проблему мігрантів зараз обговорюють і у Білорусі, і у Росії. Є такий варіант, що мігрантів забиратимуть і відправлятимуть назад до тих країн, звідки вони прибули. Принаймні, Ірак уже погодився, що забере своїх громадян назад. Також, за моєю інформацією, вже існує така домовленість, що іракських мігрантів, які зараз штурмують білорусько-польський кордон, переправлять безпосередньо з Іраку прямо до Німеччини. Принаймні нові мігранти останні кілька днів не їдуть до Білорусі, щоб звідти дістатися Європи. Туреччина, наприклад, повністю відмовилася доставляти іракських мігрантів до Білорусі.

— Тобто на білорусько-польському кордоні невдовзі все затихне?

— Якщо тільки мігранти найближчим часом не зроблять штурму з проривом через кордон. Це може ускладнити згортання процесу. Все залежить ще від того, чи задовольнився президент Росії Володимир Путін тим, що вже сталося, чи завдав він уже достатньо проблем полякам та литовцям? Чи вистачить з них, на його думку, чи ще ні? Так, з одного боку — страх нових санкцій. Але з іншого боку — не забуваємо, що Путін болісно не любить програвати.

— Хто керує мігрантами? Чи є певні особи, які дають їм команду, що робити? Чи це нерегульований процес?

— Це спецоперація, яку продюсує Путін, а реалізує Лукашенко, якому просто нема куди подітися.

— Навіщо Путіну загострення на білорусько-польському кордоні?

— Це ж спроба тиску на Європу. Він показує те, на що здатний, що може загострити ситуацію в будь-якому куточку континенту, якщо йому заманеться. Путіну потрібна ця міграційна криза, оскільки він розуміє, що українське питання він поки так і не зміг вирішити. Легітимізація ОРДЛО так і не відбулася. Тому й переключився, створив нову гарячу точку.

— Якщо мігранти почнуть прориватися на територію України, чи ми маємо право відкривати вогонь на ураження?

— Таке право, в принципі, є. Якщо хтось намагається прорватися на територію іншої держави і не підкоряється команді прикордонника зупинитися, то може бути відкрито вогонь на ураження. Але, гадаю, у нашій ситуації такого варіанта розвитку подій слід уникнути. Думаю, що треба буде провести поліцейську операцію: зосередити на кордоні водомети та бути готовим застосувати сльозогінний газ. Але не бойову зброю.

— Бажано таки не допустити жертв з боку мігрантів?

— Звісно. Не можна допустити жертви. Адже це було одним із завдань путінської провокації, щоб на кордоні загинули люди, мігранти, щоб потім розповідати: дивіться, як варварськи поводяться в Європі, розстрілюють мирних громадян.

— Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував можливе запровадження режиму надзвичайного стану у кількох областях, що межують із Білоруссю, у разі погіршення ситуації на кордоні. Йдеться про Житомирську, Волинську, Рівненську, Київську та Чернігівську області. Наскільки це виправдано?

— Введення режиму надзвичайного стану в деяких областях в умовах воєнного часу точно не завадить. Хоча б для профілактики, для того, щоб дізнатися, яка боєздатність, як буде поводитися населення? Це могло б бути, як мінімум, щось подібне до навчань в обставинах, дуже навіть наближених до бойових. Згадайте ситуацію, коли росіяни у Чорному морі обстріляли та захопили українські катери у 2018 році. Тоді в областях, що межують із Росією, вводився воєнний стан. І ось, коли почали відпрацьовувати план із запровадження воєнного стану, виявилося, що надто багато елементів не підготовлено. В умовах хоч і гібридної, але все ж таки війни такий стан не допустимий.

Юрій Карін: «Ангела Меркель пішла на принизливі переговори з Лукашенком»

Військовий оглядач Юрій Карін вважає, що ситуація на білорусько-польському кордоні загострилася після переговорів Лукашенка з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

— Мабуть, слід розпочати з головного — кризою керує Російська Федерація, — упевнений Юрій Карін. — «Заклопотаність», що тривала, плюс потурання агресивним планам Кремля ввели відставного підполковника КДБ Володю Путіна в стан куражу. Руками свого брата по розуму «з вулиці та підворіття» Олександра Лукашенка він демонстративно декласує та деморалізує ЄС та НАТО. І це лише одна з цілей його чергової «багатоходівки».

Навіть без сакральних жертв з-поміж нелегальних мігрантів йому вже вдалося змусити цивілізований світ в особі Ангели Меркель піти на принизливі прямі переговори з диктатором, який самозахопив владу в Білорусі, і вже за фактом терористом, що служить вивіскою для гібридної агресії проти Європи. Ми вже бачили десятки відео з білорусько-польського кордону, де значно піднявся градус протистояння, саме після розмови фрау канцлерки із бульбофюрером.

Інший «стурбований» учасник нормандського формату Еммануель Макрон може стати наступним учасником контрпродуктивного діалогу з Лукашенком, який перебуває в міжнародній ізоляції з серпня 2020 року. Саме його зараз посилено опрацьовує Путін для визнання нелегітимного Бацьки як повноцінної сторони переговорів, щоб легітимувати до майбутньої конференції з білоруського питання, яка має відбутися у Відні 22 листопада. Просто нагадаю, що таких самих прямих переговорів Путін домагається і від української влади — з так званими «представниками» самопроголошених маріонеткових «Л/ДНР».

Натхнений легкою перемогою, нехай і локальною, Путін тепер не тільки не відступить, а й опрацьовуватиме варіанти розвитку цієї та нових криз. Причому, щоб сформувати «правильний» підхід у європейських лідерів до вирішення створених Путіним-Лукашенком проблем, міграційну кризу можуть навіть частково згорнути, переключившись на створення нових.

Варто зазначити, що кремлівська гебня діє за вже випробуваним, і, на жаль, проковтнутим Європою сценарієм 2015 року. Тоді міграційна криза була відповіддю Москви на санкції, введені за анексію Криму та окупацію Донбасу.

За тією ж схемою зі створення інформаційного шуму зараз працює і пропагандистська машина РФ, і так само активно використовуються як інформаційні торпеди так звані «корисні ідіоти Кремля» — лояльні московському режиму європейські політики.

Весь цей масив гібридних примусових методів для досягнення державою-агресором своїх цілей буде використаний у разі, якщо Путін вирішить перенаправити потік біженців в Україну. Також не виключені всілякі провокації, якщо спецслужби РФ забезпечать мігрантів зброєю для формування чергових наративів, наприклад, про необхідність для міжнародної спільноти припинити військову допомогу Україні, оскільки її солдати вбивають мирних громадян.

Але це станеться, швидше за все, після того, як у Кремлі будуть впевнені, що своїми гібридними атаками паралізували Захід. І нікому не буде діла до того, що відбувається в Україні. Ось де можна «качати» ситуацію по-справжньому, використовуючи практично всі інструменти гібридної війни: залякування скупченням військ на кордонах, загострення на фронті, міграційну та енергетичну кризи, різноманітні акції, що дезінформують і деморалізують, та інформоперації. Адже для кремлівського бункерного сидільця не існує такої держави, як Україна. І саме втілення мрії перетворити нашу країну на фейл, у його розумінні, має стати вагомим аргументом для запуску «Північного потоку». Оскільки неіснуюча держава не може гарантувати транзит енергоносіїв до Європи із країни-бензоколонки.

Раніше «ФАКТИ» наводили думку аналітика Українського інституту майбутнього Ігара Тишкевича про те, кому вигідна міграційна криза на білорусько-польському кордоні.

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