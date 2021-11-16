Реальна статистика захворюваності COVID-19 і, відповідно, смертності від ускладнень страшніша за ту, про яку повідомляє Міністерство охорони здоров'я, оскільки величезна кількість людей, особливо з легкими та середньо-важкими симптомами, зараз лікуються вдома, і в медичній статистиці вони навіть не фігурують. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявила заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця професор Ольга Голубовська.



Крім того, зазначила медик, досі величезною проблемою залишається поставити діагноз людині, яка має негативний ПЛР.

«В інфекційній патології є поняття „визначення випадку захворювання“. Тому що ми не ставимо діагноз щодо ПЛР. ПЛР, серологічні дослідження, дослідження на антиген та будь-які інші — це ті дослідження, які підтверджують наш діагноз, але не виключають його ні в якому разі. Ми з вами знаємо з різних публікацій, що ПЛР від 15 до 30 відсотків може бути хибно-негативним, але це не означає, що людина не хвора на коронавірус. У визначенні випадку це все розписано, зміни на КТ та інше. А у нас досі люди з явним ковідом (наприклад, сімейний спалах), але у когось ПЛР негативний — і їм не ставлять діагноз. Більш того, Національна служба здоров'я не виплачує гроші у стаціонари за ПЛР-негативні випадки захворювання. А їх може бути до третини від загальної кількості. Тому, звичайно, офіційна статистика відстає», — пояснила інфекціоніст, яка також сумнівається, що у приватних клініках, куди також звертаються інфіковані, справді роблять реальні ПЛР-тести.



Вона також вказала на українську «інновацію» — черги на тестування, зазначивши, що закон епідеміології каже — у «червоній» зоні ніде не повинно бути жодних черг, і всі заходи мають бути спрямовані на роз'єднання людей, а не створення натовпу.

Повний текст інтерв'ю із заслуженим лікарем читайте у статті «Питання про походження COVID-19 дискутується, але я поділяю думку, що його створено в лабораторії, — Ольга Голубовська».

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