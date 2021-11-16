Міносвіти зробило пропозицію місцевій владі: чи повернуться школярі за парти?

Міністерство освіти і науки звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного освітнього процесу в школах, де з 8 листопада відсторонюють від роботи невакцинованих педагогів. Про це в Telegram повідомив міністр Сергій Шкарлет, який відзначив, що кожного дня отримує інформацію з регіонів про готовність шкіл повернути дітей за парти.

За його словами, наразі це вже можливо, зважаючи на те, що за оперативною інформацією МОЗ, повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 533 тис. працівників закладів загальної середньої освіти (понад 82% від їх загальної кількості), а принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,6% працівників шкіл.

Сам міністр називає таке рішення вкрай важливим, адже освітній процес у звичному форматі потрібен і учням, і вчителям.

«Соціалізація, живе спілкування, більш висока швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату» , — підкреслює очільник МОН, звертаючись до засновників і керівників закладів загальної середньої освіти з тим, щоб вони не створювали нових перепон для відновлення повноцінного учбового процесу.

Нагадаємо, що 10 листопада у Києві рекомендували школам не відновлювати заняття у класах як мінімум до 19 листопада, а продовжити режим дистанційного навчання.

«У Києві збільшується кількість хворих дітей… Сьогодні у столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. Четверо у реанімаціях. Такої кількості дітей у лікарнях не було у всі попередні хвилі вірусу», — пояснив на брифінгу міський голова.

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