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Україна

Справа Тупицького: суд призначив смішну заставу ексглаві Конституційного суду

17:26 16 листопада 2021
Олександр Тупицький

Подільський суд Києва 16 листопада ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу для ексглави Конституційного суду Олександра Тупицького, якого підозрюють у дачі свідомо неправдивих свідчень і підкупі свідка, — у вигляді застави у 45 тисяч гривень.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду, Тупицького також зобов'язано утриматися від спілкування з низкою свідків у справі.

При цьому суд відмовив слідству у покладенні на підозрюваного інших обов'язків — зокрема у вигляді заборони відвідувати будівлю Конституційного суду, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Розгляд справи продовжиться вже 1 грудня 2021 року.

Нагадаємо, у липні 2021 року Офіс Генерального прокурора повідомив Олександра Тупицького про нову підозру — йому ставлять у провину несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби при підписанні електронних бухгалтерських документів.

Фото КСУ

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