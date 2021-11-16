Одна поїздка у київському транспорті коштуватиме 20 гривень: названо дату запровадження нових тарифів

В Киэвы остаточно вирішили підвищити тариф на проїзд в комунальному транспорті — з 1 січня 2022 року одна поїздка у комунальному транспорті Києва (в метрополітені, на трамваї, тролейбусі і в автобусі) зросте до 20 гривень, проте лише у разі придбання разового квитка. Відповідне рішення прийняла Київська міська адміністрація, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Якщо оплачувати проїзд з використанням багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», поїздка обійдеться в 12 гривень, а для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки у комунальному транспорті коливатиметься від 15 до 20 грн: 15 грн — при купівлі 50 поїздок, 20 грн — при купівлі 1−9 поїздок.

Також можна буде зекономити, купуючи місячні проїзні квитки, адже одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.

До того ж у киян ще є час, аби придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами.

«Нинішня ціна у комунальному транспорті давно не відповідає економічно обґрунтованому тарифу. За розрахунками КП „Київпастранс“, економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті сьогодні становить 22,30 грн. За розрахунками КП „Київський метрополітен“, обґрунтований тариф у метро — 22 грн. Проте ми розуміємо, що це велике фінансове навантаження на пасажирів, тому при розрахунку нових тарифів одне із завдань — залишити транспортні послуги диференційованими із системою знижок», — прокоментував рішення Микола Поворозник.

Громадські обговорення проекту рішення КМДА про підвищення вартості проїзду в муніципальному транспорті відбуватиметься у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів.

Нагадаємо, у Вінниці з 1 серпня плата за поїздки в трамваях, автобусах і тролейбусах збільшилася вдвічі — до 8 гривень, а в Маріуполі — до 10 гривень за поїздку в автобусі, тролейбусі і маршрутці і до 9 грн за проїзд в трамваї.

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