Рада потримала «роздачу» «ФОПам» електронних адрес: що це означає

Верховна Рада проголосувала за основу (в першому читанні) проект Закону № 3860 про внесення змін до деяких законодавчих актів для забезпечення використання офіційної електронної адреси. «За» проголосували 247 депутатів.

З набуттям закону чинності офіційну адресу матимуть в т. ч. фізичні особи — вони отримуватимуть її під час оформлення паспорта громадянина України, а також під час оформлення обміну паспорта. Умовою є подання фізичною особою повідомлення про присвоєння офіційної електронної адреси.

Електронні адреси юридичним особам, а також фізичним особам-підприємцям (ФОПам) присвоюватимуться під час здійснення державної реєстрації автоматично в ЄДР.

Саме на таку пошту надсилатимуться листи або повідомлення, які вважатимуться офіційно врученими та не потребуватимуть додаткового документального підтвердження їх направлення тощо. Офіційні електронні адреси запропоновано використовувати й учасникам судового процесу, адвокатам, приватним виконавцям, арбітражними керуючими та судовими експертами.

Нагадаємо, раніше підприємці так і добилися від Ради скасування нових правил для підприємців-«спрощенців» і обов'язкових касових апаратів, незважаючи на численні акції протесту, організатором яких виступає рух #SaveФОП. Крім того, представники малого бізнесу висловлювали невдоволення практикою локдаунів.

Загалом протести «ФОПів» Києві тривають з осені 2020 року.

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