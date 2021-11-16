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Україна

СБУ прийшла до лідера руху антивакцинаторів в Україні

16:08 16 листопада 2021
СБУ

У Львові співробітники СБУ прийшли з обшуками до Остапа Стахіва, який збирався 24 листопада провести черговий мітинг антивакцинаторів біля Верховної Ради у Києві, як це було на початку листопада.

Про це у соцмережах повідомляє один із координаторів «Руху Опору Капітуляції» Валентин Балагура. «Щоб підтримати його, прийшли близько 40−60 людей, які провокують конфлікти», — пише він на своїй сторінці у Facebook і викладає коротке відео.

Також відео викладає і телеканал НТА .

Тим часом у ГУ СБУ на Львівщині повідомили, що СБУ блокувала антиукраїнську мережу, яка під кураторством РФ розробляла плани захоплення влади. «СБУ блокувала деструктивну діяльність антукраїнської мережі, яка під „антивакцинаторськими“ гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередніми даними, їхні дії координували російські куратори», — йдеться у повідомленні.

У спецслужбі заявили про синхронні спецоперації у кількох регіонах України та припинення діяльності антиукраїнського угруповання. «Лідеру так званих „антивакцинаторів“ та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального Кодексу» , — додали в СБУ.

Нагадаємо, що після «антивакцинаторських» протестів у Києві у посольстві США в Україні заявили, що мітинги пов'язані із російською дезінформацією. Про це на своєму брифінгу заявив речник посольства США Деніел Ленгенкемп.

Фото СБУ.

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