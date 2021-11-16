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Україна

Чотири області можуть вийти з «червоної» зони наступного тижня, — KSE

15:37 16 листопада 2021
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Якщо прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключав, що Луганська та Херсонська області можуть вийти з «червоної» карантинної зони, то у Київській школі економіки вважають, що таких регіонів може бути чотири — Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області.

Як повідомляє «РБК-Україна», про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, який не виключив, що процес може розпочатися вже з наступного тижня. Він також додав, що до цієї четвірки може приєднатися і Львівщина.

Дані на 16 листопада наступні:

Статистика МОЗ.

Нагадаємо, що з четверга, 18 листопада, до «червоної» зони переходить Вінницька область, на території якої вводяться обмеження на роботу шкіл, кафе, ринків та магазинів, транспорту, призупиняються масові заходи.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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