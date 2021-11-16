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«Думаю, Зеленського підставляють»: Сивохо розповів, що його непокоїть у роботі РНБО

12:59 16 листопада 2021
сивохо

Колишній радник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Сергій Сивохо незадоволений тим, на що зараз перетворилася РНБО. На думку Сивохо, деякі люди проштовхують через Раду необхідні їм рішення і цим підставляють президента Володимира Зеленського. Про це екс-радник розповів в інтерв'ю Telegraf.

«Найбільше в цій ситуації мене турбує те, що рішення РНБО підписує не Данилов (секретар РНБО — Авт.), а президент… Я думаю, що його підставляють… Порядок денний може формуватися оточуючими людьми на їхню користь», — вважає Сивохо.

Екс-радник зізнається, що після того, як його усунули від прийняття рішень, продовжує спілкуватися з Зеленським, хоча й не так часто, як коли був при владі.

«З Володимиром Зеленським у мене своя особиста довга історія. Спілкувався з ним кілька місяців тому. Зараз наше спілкування не в тому обсязі і не завжди в умовах, в яких хотілося б. Але „рятувальний шнур“ із президентом у мене є», — підсумував екс-радник.

Нагадаємо, раніше роботу РНБО розкритикував Арсен Аваков після того, як звільнився з МВС. На думку екс-міністра, РНБО перетворилася на орган зі штампування санкцій.

Фото Сергій Сивохо/Facebook

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