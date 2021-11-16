«Я можу все»: Аваков розповів про пастку, в яку потрапив Зеленський

Колишній голова МВС та соратник Зеленського Арсен Аваков вважає, що президент, зосередивши владу у своїх руках, потрапив у пастку. Зараз стиль правління голови держави дедалі більше скочується до авторитаризму, а все тому, що Зеленський повірив у тезу: «Я можу все». Таку думку Аваков висловив в інтерв'ю «Українській правді» .

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Аваков упевнений, що Зеленський, хай навіть і не зі зла, але встиг ухвалити багато абсурдних рішень, включаючи кадрові. А оточення глави держави вважало за краще не вказувати на помилки.

«Він з благих намірів почав приймати все більше і більше волюнтаристських рішень. А якість його оточення не дозволила йому грамотно опонувати. І почали з'являтися абсурдні рішення, почали з'являтися кадрові помилки… Він почав звикати спокійно звільняти людей, не думаючи. І так само, не думаючи, призначав нових. Це створювало проблеми… І поступово-поступово виробилася така авторитарна манера», — пояснив екс-міністр.

За словами Авакова, з приходом до влади Зеленського хиткий баланс між гілками влади було порушено. В руках у президента було надто багато повноважень. «Минули парламентські вибори, і ми отримали монобільшість. І раптом жодного балансу не залишилося: «Я можу все». І ось це «Я можу все» стало божевільною пасткою… Він затяг себе в цю пастку. І з неї важко вийти , — підсумував колишній соратник Зеленського.

Нагадаємо, пішовши у відставку, Аваков розкритикував роботу очолюваної Зеленським Ради нацбезпеки та оборони. На думку Авакова, роль РНБО «на хайпі» звелася до «штампування санкцій».

Свого часу Авакова називали одним із імовірних кандидатів у прем'єр-міністри України, а після звільнення міністра висловлювалися припущення, що екс-голова МВС ще повернеться до уряду.

Фото president.gov.ua

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