«Хто завгодно»: Аваков назвав кандидатів, які можуть виграти президентські вибори у Зеленського

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який пропрацював із нинішнім президентом два роки його каденції, не вірить, що Володимир Зеленський має шанси на другий термін. На думку Авакова, із президентського крісла Зеленського витіснить буквально будь-який кандидат. Це не обов'язково буде політик — підійде будь-яка розкручена на ТБ персона. Свою думку екс-голова МВС озвучив в інтерв'ю «Українській правді».

За словами Авакова, вибори у Зеленського виграє «хто завгодно». «На його полі з'явився Разумков (Дмитро Разумков, екс-спікер Ради — Авт.). Зараз вони його виженуть із парламенту — і він отримає ще 5%… Потім з'явиться, наприклад, Дмитро Гордон чи лікар Комаровський. Це також на тому ж полі. Може раптом з'явитися, так би мовити, Роман Кравець (журналіст, який проводив інтерв'ю, — Авт.), який накачає м'язи. З'явиться десь, у прямому ефірі плюне в когось вдало і народ скаже: „Оце наша людина“. Це питання емоцій, але це ж і питання сприйняття людей», — пояснив свій ланцюжок міркувань політик.

Дивлячись на антирейтинги Зеленського, Аваков рекомендує президентові вже зараз міняти структуру управління у державі. Щоправда, екс-міністр готовий до того, що голова держави не прислухається до його порад.



«Для того щоб потрапити на другий термін, йому [Зеленському] потрібно зараз серйозно змінити структуру управління, яку він вибудовує в державі. Мені здається, що він наразі до цього не готовий… Антирейтинг, який зараз з'являється у Зеленського, він неминучий у будь-якої людини, яка керує країною в такій ситуації… Але одна справа витратити свій рейтинг на створення, а інша справа — розтратити його на інтриги. Я дуже хочу, щоб за підсумками його президентства він сів, глянув на себе в дзеркало і сказав: я витратив його на щось позитивне, крім „Великого будівництва“. Це важливо», — упевнений Аваков.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час виборчої кампанії стверджував, що прийшов на один термін. Пізніше на тлі зростаючих рейтингів президент дійшов висновку, що не має суперників в українській політиці. Восени Зеленський заявив, що хотів би залишатися при владі, доки не виконає всі обіцянки.

Фото president.gov.ua

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