Знову антирекорд: 838 українців померли від коронавірусу за добу

Станом на ранок вівторка, 16 листопада, знову зафіксовано високий показник смертності від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією — минулої доби померло 838 українців.

Як повідомляють у МОЗ, підтверджено 16 308 нових випадків COVID-19. Серед хворих — 1 168 дітей та 327 медпрацівників.

У лікарні потрапили 2 264 особи, подолали захворювання 21 914 громадян.

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За 15 листопада 268 088 українців були вакциновані проти COVID-19: однією дозою — 102 908 осіб, повністю імунізовані — 165 180 громадян.

Статистика МОЗ.

У МОЗ додали, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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