«Нафтогаз» братиме участь у сертифікації «Північного потоку-2»: що відомо

«Нафтогаз» домігся свого: українську компанію включили до списку тих, хто вирішуватиме питання із сертифікацією оператора газопроводу «Північний потік-2». Про ухвалене рішення повідомив голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко .

Включити український «Нафтогаз» до числа експертів вирішив німецький регулятор BNetzA. Саме він вирішуватиме, чи може вводитися в експлуатацію газопровід.

«Нафтогаз» свою позицію озвучив давно і готовий ще раз викласти — цього разу для німецької компанії. У НАК вважають, що для введення в експлуатацію газопроводу його оператор має бути повністю незалежним та відокремленим від російського «Газпрому», а треті сторони повинні мати доступ до газопроводу по всій його довжині.

«Ми готові представити свою позицію найближчим часом. Ми вважаємо, що „Північний потік-2“ не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському законодавству», — наполягає голова НАКу.

Нагадаємо, раніше було підраховано, що від запуску «Північного потоку — 2» Україна залишиться без 2 млрд доларів, втративши статус газового транзитера. Крім того, зростуть ціни на газ, оскільки українською трубою транспортуватиметься менше палива.

Фото nord-stream2.com

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