Вакцинованим українцям заплатять по тисячі гривень: що зміниться з 19 грудня

З 19 грудня в Україні має запрацювати нова система матеріального заохочення вакцинованих та тих, хто збирається зробити щеплення. Усі, хто пройшов повний курс вакцинації (дві дози), зможуть отримати 1000 гривень винагороди. Про це оголосив президент Володимир Зеленський.

Винагорода виплачуватиметься не «живими» грошима, а на рахунок. Витратити цю суму можна буде не на будь-які цілі, а виключно на підтримку галузей, які найбільше постраждали від карантину. Насамперед, це сфера кіновиробництва, спорт та транспорт.

«Тисячу гривень можна буде отримати через програму „Дія“. За ці гроші можна буде купити абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал, виставковий центр чи купити квиток на внутрішні перевезення авіа- або залізничним транспортом», — пояснив Зеленський.

На програму збираються виділити 3 млрд. гривень до кінця 2021 року і ще стільки ж на початку 2022 року. Тобто ощасливити тисячею гривень можна буде 6 млн людей. За інформацією МОЗ, на сьогодні вакциновано вже 8,7 млн осіб. Приблизно стільки використовують додаток «Дія», необхідний для отримання виплати.

Нагадаємо, раніше колишній міністр Максим Степанов висловив думку, що переконати українців вакцинуватися можна буде за допомогою фінансового заохочення. А педіатр Євген Комаровський застеріг від такої ідеї.

За останніми даними, в Україні на 13% скоротилася кількість госпіталізацій, і вперше за довгий час кількість виписаних пацієнтів більша за кількість нових госпіталізованих.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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