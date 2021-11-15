Вінницька область переходить у «червону» зону: як працюватимуть транспорт та ТРЦ з 18 листопада

Вінницька область, як і передбачалося, через зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію з 18 листопада переходить у «червону» карантинну зону. Запроваджуються обмеження на роботу шкіл, кафе, ринків та магазинів, транспорту, припиняються масові заходи. Таке рішення було ухвалено Держкомісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У «червоній» зоні бізнесу, щоб продовжувати роботу, потрібна вакцинація 100% персоналу та перевірка сертифікатів вакцинації у всіх відвідувачів. Такі заходи поширюються на:

заклади громадського харчування (крім адресної доставки та замовлень навинос);

ТРЦ, кінотеатри; театри;

непродовольчі ринки та магазини;

спортзали, басейни та фітнес-центри.

Не можуть працювати школи та дитсадки, які не вакцинували 100% персоналу.

Відвідувачам/працівникам/організаторам заходів необхідно мати «зелений» COVID-сертифікат, сертифікат про одужання, негативний результат тестування ПЛР або експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години).

Не вводиться нових обмежень для наступних об'єктів:

банки;

АЗС;

ветеринарні магазини;

аптеки;

продовольчі магазини.

Транспорт. У період перебування регіону у «червоній» зоні для поїздки з Вінницької до інших областей України необхідно мати сертифікат про вакцинацію, сертификат про одужання, ПЦР-тест, експресс-тест на антиген.

Також запроваджуються жорсткі обмеження на масові заходи.

Нагадаємо, у Вінницькій області було встановлено сумний рекорд із захворюваності COVID-19 — 1000 нових випадків за добу. На засіданні у президента 15 листопада було зазначено, що область за показниками відповідає «червоній» зоні .

Фото wikimapia.org

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