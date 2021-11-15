Дві області можуть вийти з «червоної» зони найближчим часом: що відомо
Карантинна карта України здебільшого забарвлена у червоний колір, але дві області можуть вийти із зони найжорсткіших обмежень. Такі дані озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента.
За прогнозами, перейти із «червоної» зони до «жовтої» можуть Луганська та Херсонська області. Там знизилися показники виявлення інфікованих (менше 20%), а також пішла на спад кількість госпіталізованих, які потребують кисню (менше 65%).
А от Вінницька область може перейти з «помаранчевої» до «червоної» зони. Там стабільно високий відсоток інфікованих, зростає кількість госпіталізацій, до тривожних показників наближається затребуваність ліжкомісць із киснем.
Нагадаємо, на межі потрапляння до «червоної» зони не лише Вінницька область. Експерти турбуються з приводу епідемічної ситуації на Закарпатті та на Харківщині.
Фото pixabay.com715
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