Дві області можуть вийти з «червоної» зони найближчим часом: що відомо

Карантинна карта України здебільшого забарвлена у червоний колір, але дві області можуть вийти із зони найжорсткіших обмежень. Такі дані озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента.

За прогнозами, перейти із «червоної» зони до «жовтої» можуть Луганська та Херсонська області. Там знизилися показники виявлення інфікованих (менше 20%), а також пішла на спад кількість госпіталізованих, які потребують кисню (менше 65%).

А от Вінницька область може перейти з «помаранчевої» до «червоної» зони. Там стабільно високий відсоток інфікованих, зростає кількість госпіталізацій, до тривожних показників наближається затребуваність ліжкомісць із киснем.

Карантинна карта України

Нагадаємо, на межі потрапляння до «червоної» зони не лише Вінницька область. Експерти турбуються з приводу епідемічної ситуації на Закарпатті та на Харківщині.

Фото pixabay.com

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