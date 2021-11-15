Голова Закарпатської облради достроково склав повноваження

Олексій Петров, за відставку якого з посади голови Закарпатської облради голосували депутати, однак він сам назвав жовтневе засідання незаконним, таки втратив своє крісло.

Як повідомляють в облраді, Олексій Петров («Слуга народу») сам подав заяву про дострокове складання повноважень голови, але без припинення депутатських повноважень.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, Петров подав заяву у день повторного розгляду питання про його звільнення. Його відставку підтримали 43 депутати із 61. Не голосували — «слуги народу» та представники «За майбутнє».

А буквально за пару хвилин до обрання нового керівника облради надійшла інформація про мінування будівлі. Журналіст зазначає, що це вже друге «мінування» за останні 10 днів. Так, 6 листопада будівлю облради вже «мінували». І також за кілька хвилин до обрання нового голови облради. У той раз повідомлення було фейковим, «мінера» так і не знайшли.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня президентським указом був відправлений у відставку керівник Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир — його місце зайняв Геннадій Лагута. А Козир балотувався на довиборах до Верховної Ради від «слуг народу» та переміг.

Фото зі сторінки Закарпатської облради у соцмережах.

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