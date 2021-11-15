Путівка може «згоріти»: які країни українці зможуть відвідати у листопаді-грудні

Через погіршення епідситуації з коронавірусом з 9 листопада Євросоюз виключив Україну з так званого «зеленого» списку.

Країнам-членам ЄС рекомендують закрити кордони для українських туристів. Тепер кожна країна сама встановлюватиме правила перетину її кордонів.



Серед країн ЄС є такі, хто дозволяє прибуття з туристичними цілями без необхідності проходити самоізоляцію на підставі лише негативного ПЛР-тесту. Деякі приймають лише повністю вакцинованих мандрівників, одним з визнаних Європою препаратів. Для підтвердження цього необхідно надавати COVID-сертифікат через додаток «Дія», передає UBR.ua.

Згідно з повідомленнями глави українського МЗС Дмитра Кулеби, на рішення виключити Україну із «зеленого» списку поки що відреагували 15 європейських держав.



На сьогодні в українських туристів вимагатимуть COVID-сертифікат, а у разі його відсутності дозволять перетин кордону лише за умови проходження самоізоляції Естонія, Латвія, Хорватія, Словаччина, Австрія, Данія, Нідерланди, Іспанія, Франція, Німеччина та Бельгія.

Чотири країни залишили невакцинованим українцям можливість в'їжджати на свою територію за умови ПЛР-тесту. Це Ірландія, Кіпр, Греція та Швеція.

Низка країн поки не оновила умови перетину своїх кордонів.

Дозволяє в'їзд за ПЛР-тестом Ірландія, але для поїздки туди необхідно отримати візу.

Влада Швейцарії теж дозволяє в'їзд по ПЛР-тесту, але через 4−7 днів (залежно від кантону) мандрівник зобов'язаний зробити новий тест, якщо він не перехворів на ковід.

Угорщина дозволяє українцям приїжджати навіть без тесту, якщо не йдеться про авіаперельоти.

Умови держав ЄС відрізняються, при цьому можуть змінюватися — найактуальніші дані можна дізнатись на спеціальному сайті для мандрівників від українського МЗС.

Видання пише, що турпоїздка до Німеччини може «згоріти», якщо квитки придбали на листопад, а мандрівник вирішив не прищеплюватися. Тепер, щоб в'їхати до Німеччини, з моменту другого уколу має пройти 14 днів.

Нагадаємо, з 8 листопада змінилися правила в'їзду до США. Іноземці, які в'їжджають до США, повинні підтвердити повну вакцинацію проти коронавірусу та надати негативний ПЛР-тест, зроблений протягом останніх трьох днів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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