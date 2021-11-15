Кіловат-години замість кубометрів: чи доведеться українцям міняти лічильники у зв'язку з переходом на нову систему оплати газу

З травня 2022 року Україна переходить на європейські стандарти обліку газу — його рахуватимуть не в кубометрах, а в кіловат-годинах.

У Міністерстві енергетики запевнили, що для переходу на нову систему, людям не потрібно змінювати наявні газові лічильники на дорожчі, повідомляє УНІАН.

Споживачі й надалі щомісяця передаватимуть показники лічильника в кубічних метрах в особистому кабінеті своєї газорозподільної компанії.

Переводити кубометри спожитого газу в енергетичні одиниці будуть оператори газорозподільних мереж.

Розрахунок спожитої енергії буде рахуватися за формулою, виходячи з характеристик поставленого газу на кожному окремому маршруті, яким він подається.

Платіжку для споживача формує постачальник газу на підставі переведених у кіловат-годин обсягів спожитого палива. Ціна у квитанції буде виставлена за енергетичну одиницю.

Порахувати вартість спожитого газу в кіловат-годинах можна самостійно.

Щоб дізнатися, скільки коштує, наприклад, 100 кубометрів спожитого газу при переведенні на кіловат-годині, потрібно подивитися у платіжку на графу «Середньозважена вища теплота згоряння».

Наприклад, показник дорівнює 10,77, тоді кількість спожитої енергії за 100 кубів дорівнює 1077 кіловат-годин.

Щоб порахувати вартість кіловат-годин, необхідно застосувати формулу: ціна газу (7,99 грн за кубометр) плюс тариф на розподіл (середній по країні 1,1 грн за кубометр) і все це розділити на коефіцієнт теплоти згоряння — тобто 10,77.

У цьому прикладі ми отримали 0,84 грн за кіловат-годину з транспортуванням.

Разом виходить, що 1077 кіловат-годин (100 кубометрів) газу коштуватимуть 904 грн.

Докладно про те, як працюватиме нова система обліку газу, в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ».

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