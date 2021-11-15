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Україна

Діє протягом 90 днів: у «Дії» з'явився сертифікат про одужання від COVID-19

9:55 15 листопада 2021
Чоловік з телефоном

У додатку «Дія» з'явився сертифікат для тих, хто перехворів на COVID-19, як раніше і анонсували в Мінцифрі.

Як повідомляє «РБК-Україна», у додатку генеруються два документи — внутрішній та міжнародний.

Фото РБК-Україна.

Зазначається, що згенерувати сертифікат можна через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до електронної системи охорони здоров'я. Документ діє протягом 90 днів. Його можна буде отримувати не частіше, ніж двічі на рік.

Нагадаємо, що в Україні з 8 листопада набули чинності жорсткі правила щодо деяких категорій працівників, для яких вакцинація є обов'язковою. Людей, які не змогли надати довідки про вакцинацію, документ про протипоказання вакцинації або довідку про те, що працівник подолав ковід, почали усувати від роботи.

Фото з Pixabay.

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