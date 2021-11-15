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Україна

442 смерті та майже 11 тисяч нових COVID-випадків за добу: коронавірус продовжує терзати Україну

9:35 15 листопада 2021
Коронавірус

Після вихідних днів в Україні традиційно фіксується менше підтверджених випадків ковіду, ніж упродовж тижня. Так, якщо на ранок суботи, 13 листопада, було підтверджено 23 572 нових випадків зараження, то у понеділок, 15 листопада, цей показник був більше ніж удвічі меншим — 10 802.

Як повідомляють у МОЗ, серед хворих — 764 дитини та 132 медпрацівники.

Одужали 11 2019 українців, 2 798 людей потрапили до лікарень. Хвороба стала летальною для 442 громадян.

Протягом неділі, 14 листопада, 97 373 особи вакцинувалися проти COVID-19: одну дозу отримали 41 083 громадянина, повністю імунізовані — 56 290 українців.

З початку кампанії вакцинації одну дозу отримали 12 228 642 особи, повністю імунізовано та отримали дві дози — 8 722 235 осіб.

Статистика МОЗ.

У МОЗ зазначають, що левова частка (91,1 відсотка) українців, які потрапили до лікарень, — невакциновані.

Раніше львівський медик Тарас Жиравецький розповів, що штам коронавірусу «Дельта», який лютує в Україні, виявився дуже потужним — вже за тиждень після зараження людина може опинитися у реанімації.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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