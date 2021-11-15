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Україна

Стан здоров'я — важкий: на Донбасі бойовики поранили водія-санітара ЗСУ

8:49 15 листопада 2021
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На Донбасі в районі операції Об'єднаних сил окупанти продовжують обстріли. Три дні тому загинули двоє десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва.

У неділю, 14 листопада, у зоні ООС внаслідок обстрілу бойовиків, водій санітарного автомобіля отримав поранення. Воїн перебуває у шпиталі. Його стан тяжкий, повідомили у штабі ООС.

Також пошкоджено дві санітарні машини.

За інформацією штабу, 14 листопада проросійські загарбники 19 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 7 разів застосовували артилерію 120 та 122 мм.

Під вогонь потрапили позиції ЗСУ у районі Невельського, Чермалика, Причепилівки, Оріхово, Катеринівки, Новолуганського, Золотого-4, Новоолександрівки, Південного.

Українські захисники вогнем у відповідь припинили провокації окупантів.

Ексклюзивне інтерв'ю військового медика Світлани Земліної, яка рятує українських бійців у зоні ООС на Донбасі, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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