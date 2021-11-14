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Україна

Час у дорозі збільшиться на півтори години: українців попередили про можливі затримки поїздів наступного тижня

22:46 14 листопада 2021
потяг

З понеділка, 15 листопада, у Київській та Черкаській областях можливі затримки курсування пасажирських поїздів через реконструкцію залізничного полотна. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Це може торкнутися поїздів, що проходять через п'ять станцій.

Роботи з реконструкції колії проходитимуть на ділянці Миронівка (Київська область) — ім. Тараса Шевченка (Сміла Черкаської області).

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Орієнтовний час затримки руху складе від 5 хвилин до півтори години. Запізнення поїздів очікується на станціях: Миронівка, П'ятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.

Зазначені роботи мають завершитись 19 листопада.

Нагадаємо, нещодавно компанію «Укрзалізниця» звинуватили у тому, що провідники вагонів заробляють на пасажирах — під час посадки у потяг вони пропонують за додаткову суму поїхати без сусідів.

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