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Міграційна криза в Білорусі: Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних областях

20:31 14 листопада 2021
мігранти

Велика кількість мігрантів на білорусько-польському кордоні, котрі будь-якими шляхами намагаються прорватися на територію сусідньої Польщі, створюють загрозу і для України.

У разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю, у прикордонних областях України може бути запроваджено надзвичайний стан.

Про це на брифінгу у неділю, 14 листопада, заявив глава МВС Денис Монастирський.

Монастирський уточнив, що визначено місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Нацгвардії, Нацполіції, визначено взаємодію з теробороною та формуваннями з охорони громадського порядку. При необхідності всі ці підрозділи будуть залучені до охорони кордону в прикордонних областях.

При цьому військовослужбовців зі сходу та півдня залучати не планують.

Монастирський також заявив, що наразі пріоритетом для його відомства є будівництво державного кордону.

За його словами, це стратегічна мета на наступні два роки. У бюджеті-2022 для цього виділять кошти.

Нагадаємо, заступник секретаря РНБО Руслан Демченко вважає, що Росія штучно організовує міграційну кризу, використовуючи при цьому Білорусь з метою створення нової точки нестабільності в Європі.

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