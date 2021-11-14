Новий плавальний сезон відкритий: у Кирилівці сміливець влаштував заплив при температурі повітря плюс 9−10 градусів (відео)

На популярному курорті Кирилівка, де все літо відпочивальники скаржилися на засилля медуз, знайшовся сміливець, який вирішив перевірити чистоту морської води у листопаді.

Цими вихідними у селищі було сонячно, а на морі штиль, пише «РІА Мелітополь».

Напевно, яскраве сонце та спокійне море викликали у чоловіка бажання відкрити «осінній» купальний сезон.

На ролику видно, як чоловік на косі Пересип заходить у море, занурюється у морську воду та повертається до берега.

За ним на березі спостерігають чоловік та жінка, які цікавляться: «Чи немає медуз у воді?».

Нагадаємо, цього року курортний сезон у Кирилівці закінчився дуже рано. Вже на початку жовтня море було схоже на какао, його часто штормило. Навіть гуляти вздовж берега було некомфортно.

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