На ресторатора у «червоній» зоні склали адмінпротокол: що йому потрібно робити

Після того, як більшість регіонів України перейшли до «червоної» карантинної зони, посилили вимоги, зокрема, до роботи закладів громадського харчування.

Для того, щоб ресторанний бізнес працював, необхідно виключно всім працівникам та всім відвідувачам мати сертифікати про вакцинацію. Дотримання правил контролює патрульна поліція, Держпродслужба та Центр контролю та профілактики хвороб. Співробітники цих відомств уже почали штрафувати та зупиняти роботу закладів у різних регіонах України.

Юрист компанії з автоматизації закладів Poster Дмитро Кондратьєв розповів, що рестораторам потрібно знати про адмінпротоколи, передає Telegram-канал «Реве та стогне ресторатор».

Юрист зазначив, що перевіряльник, який з'явився у кафе чи ресторані, має назвати посаду, звання, прізвище та показати службове посвідчення.

Дані потрібно записати, службове посвідчення — сфотографувати.

Контролер також зобов'язаний назвати причину та мету візиту. Якщо ресторатору кажуть, що він щось порушує, треба уточнити, що саме та чим ця заборона передбачена.

Якщо перевіряльник нічого не пояснює та не показує службове посвідчення, тоді він порушує законодавство. У цьому випадку можна зателефонувати на лінію «102» або «112» та почати фіксувати факт порушення — наприклад, знімати все на свій смартфон.

За словами юриста, не варто панікувати, якщо працівники органів вважають, що є порушення та хочуть скласти протокол. Адмінпротокол не означає автоматичного покарання. Рішення про штраф приймаються судами.

У цьому випадку варто запропонувати співробітнику, щоб він був свідком розмови з перевіряльниками. За потреби це допоможе довести порушення з боку правоохоронців у суді.

Під час складання протоколу у ресторатора попросять документи, що засвідчують особу: паспорт чи права. Якщо їх з собою немає, то співробітники поліції мають право затримати ресторатора для встановлення особи, але не довше, ніж на 3 години.

У таких випадках при собі потрібно мати телефон знайомого юриста. Усно не варто давати жодних пояснень. Краще викласти свою позицію письмово.

Після оформлення всіх документів ресторатор повинен вручити копію протоколу. Якщо ж копію не можна прочитати (її часто пишуть під копірку), потрібно сфотографувати оригінал протоколу.

Підписувати протокол потрібно уважно. Бажано, щоб перед цим поліціянти пояснили людині її права.

Протокол можна буде оскаржити у суді. Але перед тим, як підписувати, потрібно перевірити, чи правильно він складений.

Юрист також роз'яснив, які існують види відповідальності за порушення карантину:

- Адміністративну відповідальність передбачено ст. 44−3 Кодексу про адмінправопорушення. Штраф від 17 000 до 34 000 гривень для громадян та від 34 000 до 170 000 гривень — для посадових осіб.

- Кримінальну відповідальність передбачено ст. 325 Кримінального кодексу, йдеться про позбавлення волі до 8 років.

- Також за порушення правил карантину комісія з питань ТЕБ та НС може вжити заходів щодо припинення закладу .

Аin.business пише, що перевіряльники найчастіше в протоколах роблять такі помилки:

- Порушення підслідності. Суди не розглядають адмінпротоколи з порушенням підслідності. Часто перевіряльники передають справу помилково за місцем прописки, а не за місцем розташування закладу. Якщо суд прийняв до розгляду такий протокол, слід подати клопотання про зміну суду.

- Немає фабули збудження. Контролери часто не вказують у протоколі сутності скоєного порушення. За законом у протоколі має бути чітко зазначено суть правопорушення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

- Немає матеріалів, що характеризують. При направленні протоколу до суду перевіряльники зобов'язані зібрати матеріал на порушника (чи були протоколи раніше, взяти характеристику з колишнього місця роботи, дізнатися, які інші бізнеси є).

- Немає доказів. Перевіряльники іноді забувають вказати докази порушень у протоколі, що зіграє вам на руку в суді.

- Докази провини ресторатора — відео, фото, показання свідків, експертизи, речових доказів та т.д.

Нагадаємо, в Україні вирішили посилити відповідальність за підробку Covid-документів. На сьогодні поліція вже порушила близько 900 кримінальних справ. Понад 70 медичних працівників можуть бути засуджені до ув'язнення на 5 років за підробку сертифікатів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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