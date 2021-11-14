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Бойовики «ДНР» накрили вогнем Невельське: пенсіонерів діставали з-під уламків будинків (фото)

11:45 14 листопада 2021
Руйнування

Російсько-терористичні війська в ніч на 14 листопада накрили мінометним вогнем мирне селище Невельське в Покровському районі Донецької області. Як повідомив у мережі голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, постраждали щонайменше чотири приватні будинки, причому два з них були знищені повністю.

Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди — 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків самі вони не могли, тому на допомогу прийшли рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин, пенсіонери не постраждали.

Втім, серед військових є втрати — поранено водія-санітара. У важкому стані його доправили у військовий шпиталь.

Чиновник показав фото з місця подій.

Пошкодження обійстя

"Прихід" осколка

Будинок відновленню не підлягає

Нагадаємо, днями в районі операції Об'єднаних сил загинули двоє десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва — підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосєєв.

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