Тисячі українців відправлять на навчання до білоруського кордону: кого покличуть на збори

В Україні вирішили провести навчання з територіальної оборони біля кордону з Білоруссю через дестабілізацію ситуації на білорусько-польському кордоні. У них братимуть участь власники травматичної зброї. Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За його словами, дозволів на такий вид зброї видано понад 200 тисяч.

«Таких дозволів видано понад 200 тисяч. Ці люди мають бути призвані на навчання», — сказав міністр.

Ідея проведення навчання обговорювалася на засіданні Ради національної безпеки та оборони 10 листопада. Її підтримали президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков.

За словами Монастирського, навчання відбудуться протягом місяця.

Докладніше про те, що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: Хто і для чого організував заворушення на кордоні Білорусі з Польщею і коли криза буде подолана: погляд Ігоря Тишкевича.

Фото зі сторінки ДПСУ у соціальних мережах

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