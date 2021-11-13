Лікар екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі констатував серйозне погіршення його стану — 13 листопада політик вже не зміг піднятися з ліжка, і його вирішили евакуювати в реанімацію. Про це в соцмережі повідомила народний депутат Єлизавета Ясько, яку із Саакашвілі пов'язують стосунки.

Наразі до в'язниці пригнали реанімобіль, проте доставити пацієнта можуть лише до в'язниці у Глдані, яку нардеп називає жахливою.

«Тепер його мають евакуювати у реанімацію! Але куди? У жахливу в'язницю без медичного обладнання у Глдані», — написала Ясько.

За її словами, лікар Михайла Ніколоз Кіпшидзе, який побував у пацієнта, зазначив, що такими темпами «рішенням (питання — Авт.) буде його смерть, іншого рішення в медицині немає».

Також стало відомо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі відмовив у проханні президента України Володимира Зеленського організувати допуск Саакашвілі українських лікарів, зазначивши, що здоров'ям Саакашвілі опікуються «професійні та висококваліфіковані лікарі Грузії».

Розмова відбулася з ініціативи Зеленського, зазначили в офісі президента України. В т.ч. наголошено, що президент заявив про неприпустимість застосування до ув'язненого Саакашвілі «непропорційних примусових заходів».

Нагадаємо, представники пенітенціарної служби Грузії звинуватили знесиленого від тривалого голодування Саакашвілі в тому, що він накинувся на медперсонал та пошкодив лікарняне обладнання. За даними ЗМІ, так він чинив опір переведенню до тюремної лікарні.

Фото facebook.com/SaakashviliMikheil

291

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter