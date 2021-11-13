Скасування «паперової» прописки: чи потрібно буде українцям повторно проходити реєстрацію в мережі

В Україні на даний момент не існує прописки, а замість неї є реєстрація місця проживання. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» заявила адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

«Головна відмінність — цілі здійснення прописки та реєстрації. Прописка втілювала функцію адміністративно-планового розміщення населення, контроль за переміщенням громадян, а реєстрація — це підтримка юридичного зв'язку між людиною та державою з метою взаємного виконання прав та обов'язків, вона носить повідомний характер і не обмежує свободу пересування громадян» , — заявила вона.

За словами юриста, набрання чинності Законом «Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні» дозволить остаточно ліквідувати радянський інститут прописки.

«Оскільки підставою для реєстрації є не фактичне проживання в квартирі чи будинку, а лише наявність права на проживання в ньому, громадяни реєструються не там, де вони фактично живуть, а там, де можуть документально підтвердити право на проживання. Таким чином, можна сказати, що у разі набуття чинності цим законопроектом інститут прописки буде повністю ліквідований», — сказала Аніщенко.

За її словами, громадянам не доведеться проходити повторно процедуру реєстрації, тепер уже в електронному реєстрі.

«Місце проживання (перебування) особи, зареєстроване до набрання чинності цим Законом, не підлягає повторній реєстрації (декларуванню). Для підтвердження інформації про місце проживання (перебування), зареєстроване до набрання чинності цим законом, людина може подавати відомості про місце проживання, які були внесені до: паспорту громадянина України, виготовленого у формі книжечки; паспорту громадянина України або паспорту громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон; виписку з реєстру територіальної громади» , — пояснила юрист.

Докладніше про плани уряду щодо диджиталізації адміністративної системи країни та переходу виключно на електронний документообіг читайте в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» віце-прем'єр-міністра України Михайла Федорова.

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