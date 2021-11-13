«Хотіли закопати під парканом»: Бутусов розповів подробиці спецоперації щодо захоплення головного ката «Ізоляції»

Відомий український журналіст Юрій Бутусов стверджує, що колишнього ката в'язниці «ДНР» «Ізоляція» Дениса Куликовського (відоміший як Палич) вивезла на підконтрольну Україні територію контррозвідка СБУ в рамках розробки плану захоплення цієї в'язниці. Про це пише у Facebook журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на свої джерела.

При цьому спочатку Куликовського справді хотіли «закопати під парканом» за його злочини, але потім почали використовувати «для розробки керівників російських спецслужб та бойовиків». Так у вересні 2019 року Паличем почало займатися Головне управління розвідки Міноборони, добуваючи інформацію для підготовки операції із захоплення «Ізоляції» та звільнення бранців, а також інших операцій проти спецслужб РФ.

«ГУР отримало серйозні оперативні можливості. Про в'язницю дізналися буквально все. Основна мета операції була — покарати всіх катів. Захоплення в'язниці відбулося б абсолютно раптово, без шуму. Противник просто не зрозумів би, що відбувається. Також передбачалося вивести групу бранців через коридори на лінії фронту за прикладом захоплення Цемаха», — повідомляє подробиці Бутусов.

Проте розробка закінчилася 8 липня 2020 року, коли СБУ затримала співробітників ГУР, які готували операцію у Донецьку, і тим самим «засвітила» їх. А 5 серпня 2020 року був звільнений начальник ГУР Василь Бурба разом із розвідниками, які контролювали Палича.

Таким чином, з серпня минулого року Куликовський перебував під контролем якихось «волонтерів», доки не був остаточно затриманий СБУ у листопаді 2021 року. Причому, стверджує Бутусов, це сталося лише тому, що інформацію про Палича було передано президенту Володимиру Зеленському на зустрічі, організованій «патріотичною людиною, приватною особою».

Нагадаємо, на суді в Маріуполі Куликовський заявляв, що живе у столиці з 2019 року, винаймаючи житло за допомогою знайомих і заробляючи неофіційно.

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