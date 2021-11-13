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В Україні з грудня зміняться посвідчення водія: що важливо знати

16:00 13 листопада 2021
Водійське посвідчення

В Україні з грудня 2021 року зміняться водійські посвідчення. Так, у документах водія з'явиться відмітка про автоматичну коробку передач, повідомляє МВС України у Facebook.

«З 28 грудня у посвідченнях водія з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду „78“. Це означає, що з таким документом водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності — з будь-якою», — йдеться у повідомленні відомства.

Як писали «ФАКТИ», також був збільшений термін дії результату успішної здачі теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Його збільшили від 3 місяців до 2 років. Під час здачі іспитів в разі одночасного відкриття двох категорій іспит складається за вищою з них (крім категорій B1, B, BE).

При поверненні посвідчення водія після позбавлення водійських прав, при наявності в ньому кількох відкритих категорій, теоретичний та практичний іспити також складаються по вищій категорії.

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