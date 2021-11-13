Фармацевтична компанія «Дарниця» утримує лідерські позиції на роздрібному ринку лікарських засобів України. Про це голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків розповів в інтерв’ю YouTube-каналу «Кар'єрист» Андрія Павлушина.

Під час розмови Дмитро Шимків наголосив, що «Дарниця» залишається орієнтованою на внутрішнього споживача. 95% її продукції потрапляє на полиці українських аптек або централізовано закуповується медичними установами.

«Вартість продукції у нас значно нижча від конкурентів, тобто ми є, де-факто, головним постачальником ліків для населення із середнім доходом», — заявив Шимків.

За даними інфографічного довідника «Фармацевтика України», у 2020 році один українець в середньому вжив ліків на $ 96, що на $ 7 більше, ніж у 2019-му. Автори довідника кажуть, що це досить значний темп зростання.

«У 2020-му, якщо порівнювати з 2010-м, громадяни України стали купувати більше безрецептурних препаратів і, відповідно, менше тих, що відпускаються за рецептом. Найбільше купують ліки для системи травлення та метаболізму, серцево-судинної та нервової системи. Зокрема, до ТОП-5 найпопулярніших ліків в Україні за обсягом продажів у грошовому вираженні входить «Цитрамон», який виготовляє «Дарниця», — йдеться в інтерв’ю.

Як повідомив Шимків, стабільно високий попит стимулює компанію нарощувати обсяги виробництва, а також підвищувати ефективність виробничого процесу.

За його словами, приблизно десята частина прибутку компанії йде на модернізацію виробничої інфраструктури, діджиталізацію та фармацевтичні дослідження. Наприклад, сьогодні 5-поверховий склад «Дарниці» обслуговують чотири роботи.

«1040 людей працюють в компанії „Дарниця“. У нас 177 брендів. Компанія має гарну динаміку зростання — двозначні цифри рік до року. — розповів Дмитро Шимків. — Цього року ми виводимо 21 новий препарат на ринок України».

На цьому тлі фармкомпанія вже декілька років поспіль посідає перше місце за обсягом реалізації продукції в натуральному вираженні (14,6% ринку, тоді як у найближчих конкурентів — 8%) та утримує друге місце за часткою у грошовому вираженні.

Раніше Дмитро Шимків розповідав, що «Дарниця» як лідер фармацевтичного ринку фокусується на розширенні доступності лікування ефективними та безпечними препаратами для якомога більшої кількості людей, а найбільш вразливі категорії компанія безкоштовно забезпечує медикаментами завдяки партнерству з недержавними організаціям.

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter