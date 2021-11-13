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Україна

В Одесі школярі залишаться на дистанційці: причина та кого стосується

15:21 13 листопада 2021
Учень

В Одесі, де на початку нового навчального року скасовували традиційні загальношкільні лінійки, але влаштували масове святкування Дня міста 2 вересня, наступного тижня школи залишаються працювати дистанційно. Про це у соцмережі повідомила директор департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Причина — неповна (97%) вакцинація вчителів, як того вимагають умови «червоної» зони (єдиним винятком на сьогодні є навчально-виховний комплекс № 310, де повний курс вакцинації пройшли усі вчителі та співробітники).

Дистанційно навчатимуться 5−11 класи, а учні початкової школи, як і минулого тижня, підуть за парти.

Зазначимо, що з 15 листопада відновлюється очна форма навчання для молодшої школи й у Львові. На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій було дозволено проводити заняття в школах для учнів 1−4 класів, тоді як старші школярі продовжать навчатися дистанційно як мінімум до 29 листопада.

Фото Pixabay

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