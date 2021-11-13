«Хочеться, щоб ставлення України до нас стало іншим, ніж зараз», — мешканці окупованого Криму

Жителі окупованого Росією Криму не проти частіше їздити до материкової частини України, але поведінка українських прикордонників пригнічує. Україні варто подумати, як зробити більш дружнім ставлення до тих, хто приїжджає з Криму. Таку пораду в інтерв'ю «ФАКТАМ» дала мешканка Судака Наталія Карпухіна (ім'я змінено з міркувань безпеки).

«Іноді на українських КПП ставало так гірко… Я не вимагаю, щоб мені посміхалися, коли перетинаю „кордон“. Але хоч би дайте зрозуміти, що ми теж люди. Під час останньої поїздки прикордонник запитав: Що ви там робите? Чому не їдете сюди?»… Це було сказано не державною мовою. По-друге, чому я мушу їхати зі своєї землі? Мені було настільки боляче та прикро, що не можу описати словами", — розповідає Наталя.

«А побори? Якось чоловікові на КПП не допомогли встановити програму „Дія“, а просто сказали: „П'ятсот гривень чи повертайтесь“. Він заплатив та поїхав. Повірте, осад від того неподобства у нього залишився надовго», — згадує мешканка Судака.

Кримчанка радить уважніше ставитись до підбору персоналу на КПП, оскільки з дрібниць складається думка про країну.

«Починаючи з цих КПП, і треба показувати ставлення до нас. Той, хто зустрічає тебе, це обличчя твоєї країни. Добре було б стежити за цим обличчям… Хочеться, щоб ставлення до нас стало іншим, ніж зараз», — підсумувала Наталя.

Про те, чим зараз живе окупований півострів, докладно у матеріалі «ФАКТІВ» «Після приходу Зеленського ставлення кримчан до України змінилося»: мешканці окупованого півострова про ситуацію в Криму" .

Фото dpsu.gov.ua

327

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter