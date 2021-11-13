Двох учасників нападу на журналістів «Схем» звільнили з «Укрексімбанку»

За історію з нападом на журналістів програми «Схеми» з «УкрЕксімБанку» було звільнено двох співробітників: директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осипова. Таке рішення ухвалено наглядовою радою банку.

Примітно, що ще 11 листопада Тельбізов поновився на посаді та тріумфально повернувся на робоче місце. У мережі поширилося відео, як директора департаменту зустрічають оплесками, а він надсилає присутнім повітряні поцілунки.

Голова наглядової ради банку Оляна Гордієнко назвала несправедливим рішення щодо поновлення на роботі Тельбізова та Осипова. «Перешкоджання законної діяльності журналістів — червона лінія… Ми зробимо все можливе, щоб люди, які своїми діями завдали безпрецедентних збитків репутації банку, не могли продовжувати робити це далі», — заявила Гордієнко.

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти «Схем» під час запису інтерв'ю з головою правління «УкрЕксімБанку» поставили питання, яке розлютило присутніх. Герой інтерв'ю наказав охороні «прибрати камери» та «дістати з них касети», проти оператора застосували фізичну силу.

Рішенням наглядової ради банку Мецгера і Тельбізова було усунуто від виконання обов'язків без збереження зарплати на час внутрішнього розслідування.

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