Двох учасників нападу на журналістів «Схем» звільнили з «Укрексімбанку»
За історію з нападом на журналістів програми «Схеми» з «УкрЕксімБанку» було звільнено двох співробітників: директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осипова. Таке рішення ухвалено наглядовою радою банку.
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Примітно, що ще 11 листопада Тельбізов поновився на посаді та тріумфально повернувся на робоче місце. У мережі поширилося відео, як директора департаменту зустрічають оплесками, а він надсилає присутнім повітряні поцілунки.
Голова наглядової ради банку Оляна Гордієнко назвала несправедливим рішення щодо поновлення на роботі Тельбізова та Осипова. «Перешкоджання законної діяльності журналістів — червона лінія… Ми зробимо все можливе, щоб люди, які своїми діями завдали безпрецедентних збитків репутації банку, не могли продовжувати робити це далі», — заявила Гордієнко.
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Нагадаємо, 4 жовтня журналісти «Схем» під час запису інтерв'ю з головою правління «УкрЕксімБанку» поставили питання, яке розлютило присутніх. Герой інтерв'ю наказав охороні «прибрати камери» та «дістати з них касети», проти оператора застосували фізичну силу.
Рішенням наглядової ради банку Мецгера і Тельбізова було усунуто від виконання обов'язків без збереження зарплати на час внутрішнього розслідування.164
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