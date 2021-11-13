26.09 / 26.31 29.77 / 30.16
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Двох учасників нападу на журналістів «Схем» звільнили з «Укрексімбанку»

9:20 13 листопада 2021
банк

За історію з нападом на журналістів програми «Схеми» з «УкрЕксімБанку» було звільнено двох співробітників: директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осипова. Таке рішення ухвалено наглядовою радою банку.

Читайте також: Справа про напад в «Укрексімбанку»: Мецгер позбавив волі журналістів за питання фінансування тероризму

Примітно, що ще 11 листопада Тельбізов поновився на посаді та тріумфально повернувся на робоче місце. У мережі поширилося відео, як директора департаменту зустрічають оплесками, а він надсилає присутнім повітряні поцілунки.

Голова наглядової ради банку Оляна Гордієнко назвала несправедливим рішення щодо поновлення на роботі Тельбізова та Осипова. «Перешкоджання законної діяльності журналістів — червона лінія… Ми зробимо все можливе, щоб люди, які своїми діями завдали безпрецедентних збитків репутації банку, не могли продовжувати робити це далі», — заявила Гордієнко.

Читайте також: Чому голова «Укрексімбанку» Мецгер поводився з журналістами так, начебто йому видали пояс шахіда: версія блогера Сергія Фурси

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти «Схем» під час запису інтерв'ю з головою правління «УкрЕксімБанку» поставили питання, яке розлютило присутніх. Герой інтерв'ю наказав охороні «прибрати камери» та «дістати з них касети», проти оператора застосували фізичну силу.

Рішенням наглядової ради банку Мецгера і Тельбізова було усунуто від виконання обов'язків без збереження зарплати на час внутрішнього розслідування.

164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Гривні

Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

машина

Власникам «євроблях» запропонували ризикований «народний» метод легалізації: чим він небезпечний

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.