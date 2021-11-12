Відставка Ткаченка: Шмигаль пояснив, чому Держкіно забрали у Мінкульту

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бачить жодної нелогічності у тих рішеннях, через які подав у відставку міністр культури Олександр Ткаченко. Розділення Мінкультури та Держкіно прем'єр вважає виправданим, повідомляє Інтерфакс-Україна .

«Відділення Держкіно від Міністерства культури здійснено з ініціативи Кабінету міністрів. Це пов'язано з тим, щоб надати вагомий статус Держкіно… Це посилення», — заявив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, він не обговорював із Ткаченком причини його відставки з посади голови Мінкультури. Немає у голови уряду і претендентів на вакантну посаду.

Нагадаємо, Ткаченко назвав дві причини, які підштовхнули його до відставки. Першою стало виділення Держкіно як самостійного органу та виведення його з підпорядкування Мінкультури. Другою причиною був урізаний бюджет культурного міністерства на 2022 рік.

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