26.09 / 26.28 29.77 / 30.13
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Відставка Ткаченка: Шмигаль пояснив, чому Держкіно забрали у Мінкульту

21:18 12 листопада 2021
Відставка Ткаченка: Шмигаль пояснив, чому Держкіно забрали у Мінкульту

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бачить жодної нелогічності у тих рішеннях, через які подав у відставку міністр культури Олександр Ткаченко. Розділення Мінкультури та Держкіно прем'єр вважає виправданим, повідомляє Інтерфакс-Україна .

«Відділення Держкіно від Міністерства культури здійснено з ініціативи Кабінету міністрів. Це пов'язано з тим, щоб надати вагомий статус Держкіно… Це посилення», — заявив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, він не обговорював із Ткаченком причини його відставки з посади голови Мінкультури. Немає у голови уряду і претендентів на вакантну посаду.

Нагадаємо, Ткаченко назвав дві причини, які підштовхнули його до відставки. Першою стало виділення Держкіно як самостійного органу та виведення його з підпорядкування Мінкультури. Другою причиною був урізаний бюджет культурного міністерства на 2022 рік.

179

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

жінки

«Доглядаю за літньою мамою»: турботливим українцям надаватимуть додатковий стаж та можливість виходу на пенсію

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.