Локдаун у Черкасах та області: як працюють транспорт, школи, дитсадки та лікарні

У Черкасах та області 12 листопада став першим днем перебування у «червоній» карантинній зоні. Голова області Олександр Скічко повідомив на брифінгу, що в регіоні не просто запровадили обмеження для бізнесу, шкіл, вишів та транспорту. Правоохоронці ходять із перевірками, щоб локдаун реально дотримувався.

Кінцевої дати локдауну влада не називала. Очікується, що обмеження залишаться чинними, поки епідемічна обстановка не покращиться. Орієнтовно нинішній «червонозонний» режим розтягнеться на два тижні.

В регіоні роботу закладів барів, ресторанів, кафе дозволено, тільки якщо і персонал, і відвідувачі вакциновані. На вихідних 13−14 листопада перевірятиметься робота нічних клубів.

Школи в області можуть працювати тільки якщо 100% персоналу вакциновані. Таких закладів у регіоні виявилося 438 (89%). З восьми вузів області сім запровадили дистанційне навчання. Офлайн навчаються лише студенти Інституту пожежної безпеки. Дитсадки в області працюють без обмежень.

Для проїзду в транспорті в Черкасах та області потрібний сертифікат про вакцинацію (жовтий або зелений), ПЛР-тест або антиген-тест, або довідка про одужання від коронавірусної інфекції.

У Черкасах через запровадження «червоної» зони припинено планові госпіталізації. В області «коронавірусні» лікарні завантажено на 54%, у Черкасах — на 54%. У регіоні за добу виявлено ще 822 випадки захворювання, 23 пацієнти померли.

Нагадаємо, з 13 листопада додатково посилюють карантин у «червонозонній» Київській області. На межі попадання до «червоної» зони Харківська, Вінницька та Закарпатська області.

Фото VladAir/YouTube

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