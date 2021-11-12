Словаччина не закриває кордони для українців: як туристам потрапити до країни

Слідом за Кіпром, який не став забороняти туристичні поїздки для українців, як рекомендували країнам Євросоюзу, аналогічним чином поступила й Словаччина.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Куліба: «Словаччина залишилася відкритою для подорожей українців, які пройшли повний курс вакцинації. Продовжуємо працювати з партнерами у ЄС, щоб зберегти максимальну свободу подорожей для громадян України».

Умови в'їзду до Словаччини наступні:

Інформація МЗС України.

Нагадаємо, що на початку цього тижня в ЄС затвердили вилучення України із «зеленого» списку країн, громадянам яких дозволено необов'язкові (туристичні) поїздки Європою. Це рішення має рекомендаційний характер. Остаточне рішення щодо заборони або відмови його вводити приймають національні уряди країн-членів Євросоюзу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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