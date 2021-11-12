МОЗ запускає нові види COVID-сертифікатів: що про це відомо

МОЗ запускає два нові види COVID-сертифікатів. Дуже затребуваним обіцяє стати документ про одужання від коронавірусної інфекції. Він нарівні із сертифікатом про вакцинацію підходить для відвідування громадських місць, поїздок у транспорті. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, електронний сертифікат про одужання дійсний 90 днів. Відлік стартує з 15-го дня після встановлення діагнозу «коронавірусна інфекція». Таким чином, отримати сертифікати зможуть ті, хто хворів на COVID-19 в останні 105 днів, якщо вони зверталися до лікаря, і лікар заніс інформацію в єдину базу. Згенерувати сертифікат про одужання можна буде не частіше, ніж двічі на рік.

Ще одним доступним медичним документом стане дитячий COVID-сертифікат, враховуючи, що була відкрита можливість для вакцинації підлітків з 12 років вакциною Pfizer. Додаток «Дія» повинен встановити один із батьків вакцинованої дитини, внести туди дані свідоцтва про народження сина/дочки. Після цього до системи повинні підтягнутися дані про вакцинацію дитини проти коронавірусу. Сертифікат повинен завантажитись вже після першого щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, вимога про пред'явлення COVID-сертифікатів у громадських місцях вже оскаржена в суді. Заявник хоче одержати мільйон гривень.

Фото pixabay.com

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