Грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе прилетів до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та поговорити про екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, передає «Гордон» .

Після розмови із Зеленським Кікабідзе зустрівся із засновником інтернет-видання Дмитром Гордоном та розповів, що відбувається в Грузії та що йому пообіцяв президент України. За його словами, Зеленський сказав, що Саакашвілі — громадянин України і що країна має його повернути.

«Ми із Зеленським давно знайомі, це була розмова близьких друзів. І я кажу: „Я спеціально, Володю, прилетів попросити, щоб ви свого громадянина якось врятували. Тому що є таке відчуття, що хочуть, щоб звідти він не вийшов живим“. Довго розповідати для незнаючого глядача…» — сказав актор і розкрив подробиці переведення Саакашвілі до тюремної лікарні: «Його притягли… Йому сказали, що переводять у (цивільну) клініку… Він уже 43-й чи 44-й день голодує. Страшна річ. І коли він зрозумів, що його ведуть до в'язниці, де сидять убивці…»

Він підтвердив, що в цій установі були спеціально відкриті камери — щоб всі бачили Саакашвілі: «Двері в камерах були відчинені, так. Відчувалося, що всі натреновані для таких провокацій. Найголовніше — що опозиція зараз вся на ноги встала. Навіть та, котрій не подобається Мишко. Не в цьому справа. Вони виступають постійно і кажуть, що вони відчувають себе ображеними тим, як роблять з ним, тому що він свого часу був президентом. Він на ноги поставив країну, яка була без світла, без газу, без гасу…»

За словами Кікабідзе, ставлення до екс-президента Грузії людей дуже образило: «Зараз колосальна кількість людей, враховуючи розміри нашої країни, тисячі не розходяться… Сьогодні, наприклад, був мітинг біля держбезпеки, вчора — у трьох місцях. Постійно це буде повторюватись. І поступово вони їх приберуть, я так думаю».

Щодо підсумків розмови з президентом України, то, на думку актора, Володимир Зеленський його почув, і що той сьогодні телефоном обговорюватиме тему Саакашвілі.

«Я сказав, що знаю, що на це потрібен час. «Треба вам зібратися з силовиками, поговорити, але, — кажу, — я боюся, що він не доживе. Тому треба якось зробити так, щоб його звідти перевели до нормальної клініки. А потім уже… Коли привезете його до країни, де він прописаний, потім самі з ним розберетеся: залишатись йому тут, або виїхати, або забрати… Це ваші справи. Я хвилююся за те, щоб він не загинув» , — додав Вахтанг Кікабідзе.

Раніше у мережу виклали відео, на якому показано, як Саакашвілі доправили до лікарні.

Фото зі сторінки Вахтанга Кікабідзе у соціальних мережах.

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