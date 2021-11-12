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Україна

Зимовий відпочинок у Карпатах стане доступнішим: з грудня призначаються ще сім пар поїздів до Буковеля

14:39 12 листопада 2021
Буковель

В Україні, де через коронавірус ввели обмеження на поїздки у транспорті, в тому числі й міжрегіональному, з грудня запускають сім пар поїздів, якими з шести міст можна буде дістатися станції «Татарів», що за 15 км від Буковеля.

Як повідомляють в «Укрзалізниці», з 12 грудня почнуть курсувати такі потяги:

  • № 5/6 Маріуполь — Рахів;
  • № 15/16 Харків — Рахів;
  • № 55/56 Київ — Рахів;
  • № 95/96 Київ — Рахів;
  • № 25/26 Одеса — Рахів;
  • № 125/126 Миколаїв — Рахів;
  • № 130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

«Продаж квитків на поїзди № 55/56 Київ — Рахів, № 95/96 Київ — Рахів, № 25/26 Одеса — Рахів, № 125/126 Миколаїв — Рахів вже відкрито, решта надійдуть у продаж до кінця тижня» , — зазначили у компанії та додали, що з 12 грудня будуть організовані автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною — 50 грн.

Також в «Укрзалізниці» повідомили про ініціювання процедури щодо перейменування станції на «Татарів-Буковель».

Раніше у компанії повідомляли про відкриття пунктів вакцинації на вокзалах у кількох містах України.

Фото — веб-кам'яна Буковель.

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